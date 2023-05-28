В Ватикане расследуют сообщения о чуде в церкви США

В Ватикане расследуют чудо, которое, якобы, произошло в церкви Святого Фомы в США. Сообщение о случившемся поступило от преподобного Джозефа Кроули, пастора прихода Святого Максимилиана Колбе в Коннектикуте, в который входит упомянутая церковь.