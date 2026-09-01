Казанда «Урман дуслары» экофестивале була

Шимбә көнне, 5 сентябрьдә, Горки-Әмәт урманында «Урман дуслары» проекты кысаларында экофестиваль була.
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