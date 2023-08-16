Зверев о победе над Димитровым: «Играть с Григором всегда опасно, особенно в первых раундах»

Он выиграл 6:2, 6:2 и повел в личке 5:1. «Думаю, я немного лучше приспособился к условиям и, возможно, был немного терпеливее, чем он, но играть с Григором всегда опасно, особенно в первых раундах.
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