Документ «не видят». Получила новый паспорт и стала «нелегалом»

Выданный сотрудниками МВД документ по их же базам числится недействительным В странную ситуацию стали попадать в последнее время москвичи, чей возраст вынуждает их обратиться в органы МВД за заменой паспорта.
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