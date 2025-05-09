«Понял прадеда только на фронте»: Боец СВО ушёл в армию по примеру предка-фронтовика

Командир отделения с позывным Знахарь из 51-й гвардейской армии ВС РФ поделился глубоким личным переживанием: по-настоящему осмыслить рассказы своего прадеда о Великой Отечественной войне он смог лишь тогда, когда сам оказался на передовой.
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