«Понял прадеда только на фронте»: Боец СВО ушёл в армию по примеру предка-фронтовика

Командир отделения с позывным Знахарь из 51-й гвардейской армии ВС РФ поделился глубоким личным переживанием: по-настоящему осмыслить рассказы своего прадеда о Великой Отечественной войне он смог лишь тогда, когда сам оказался на передовой.