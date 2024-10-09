Погодные приметы 9 октября сплошь про зиму, правда, теплый и солнечный день позволяет заглянуть в будущий июнь – но не спешите радоваться, такая погода обещает холодное начало лета.
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Погодные приметы 9 октября сплошь про зиму, правда, теплый и солнечный день позволяет заглянуть в будущий июнь – но не спешите радоваться, такая погода обещает холодное начало лета.