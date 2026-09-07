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"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине

"Не допустить метастазов нацизма": Лавров назвал главное условие завершения конфликта на Украине

Завершить спецоперацию на Украине необходимо на справедливых условиях 2024 года и так, чтобы полностью искоренить нацизм в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в МГИМО .

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