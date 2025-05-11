Toyota Celica переделали в Bugatti, Nissan и Ford

В облике Toyota Celica можно найти элементы дизайна автомобилей разных марок. Измененное купе Toyota Celica 1998 года выпуска с пробегом 37,5 тысяч километров и механической коробкой передач выставили на продажу в Марокко.
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