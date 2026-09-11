С 18 сентября в Ижевске начнётся Чемпионат России по следж-хоккею 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 18 по 22 сентября пройдёт первый круг Чемпионата России по следж-хоккею для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (0+).
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