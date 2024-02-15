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Создан прототип стимулятора для коррекции  равновесия человека в космосе

Создан прототип стимулятора для коррекции  равновесия человека в космосе

Исследовательская группа из МГУ получила новые результаты в области биомехатроники, разработав прототип гальванического вестибулярного стимулятора, который сможет значительно улучшить вестибулярную функцию космонавтов в условиях невесомости.

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