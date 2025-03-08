Кадыров поздравил россиянок с 8 марта

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиянок женщин с 8 марта.«Этот замечательный праздник посвящен вам, дорогие женщины, вдохновляющим, любящим, заботливым и неповторимым», – написал он в своем Telegram-канале.
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