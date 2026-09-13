The Washington Post: умер известный гонщик NASCAR Гэри Майерс

Известный гонщик NASCAR Гэри Майерс скончался в возрасте 76 лет. Его карьерный путь в NASCAR Winston Cup Series начался на гонке Yankee 400 в 1974 году.
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