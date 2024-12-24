Россия переходит на Ту: что известно о новом стратегическим самолете-ракетоносце Евгения КомароваВ рамках модернизации стратегической авиации Россия намерена перейти и на серию Ту – уже известны некоторые подробности, каким будет новый самолет-ракетоносец.
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