Сезон открыт: в Московской области начали работать лыжные трассы

На лыжню выходят и любители, и профессионалы.Вчера на трассе областной школы «Истина» в деревне Головино истринского городского округа состоялись первые в этом сезоне лыжные соревнования среди любителей и профессионалов.
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