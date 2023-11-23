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Сезон открыт: в Московской области начали работать лыжные трассы

Сезон открыт: в Московской области начали работать лыжные трассы

На лыжню выходят и любители, и профессионалы.Вчера на трассе областной школы «Истина» в деревне Головино истринского городского округа состоялись первые в этом сезоне лыжные соревнования среди любителей и профессионалов.

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