Уничтожение РЛС П-19 (или ее макета) ударом реактивной "Герань-4 сикер" и удар по стоявшей рядом купольной системе РЭБ в районе поселка Широкое Днепропетровской области.
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