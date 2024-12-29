Битва за гиперзвук: превзойдут ли гиперзвуковые ракеты США «Кинжалы» и «Орешники»

1582 прочтения Оглавление Старт из контейнера Dark Eagle: что это за птица Во всём виновата пусковая установка Соединённые Штаты всеми силами пытаются догнать Россию и Китай, ушедшие в отрыв в гиперзвуковой ракетной гонке.
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