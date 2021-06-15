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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно по итогам торгов понедельника

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику.Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на символические 0,03 доллара и составили 70,88 доллара за баррель.

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