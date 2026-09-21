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Царьград

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Libra Internet Bank извинился за оскорбление клиента своим ИИ-ассистентом

Libra Internet Bank извинился за оскорбление клиента своим ИИ-ассистентом

В Libra Internet Bank ИИ-ассистент обидел клиента, назвав его "идиотом". После инцидента банк сообщил о новых мерах, чтобы предотвратить подобные случаи, и принес извинения.

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