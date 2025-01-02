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Мирра Андреева о разгроме Носковой: «В прошлом году она почти уничтожила меня в Брисбене. Я подумала, что пришло время взять реванш»

Мирра Андреева о разгроме Носковой: «В прошлом году она почти уничтожила меня в Брисбене. Я подумала, что пришло время взять реванш»

В третьем круге в Брисбене она обыграла чешку 6:3, 6:0. В 2024-м они провели две личные встречи: в Брисбене в двух сетах победила Носкова, в Мадриде в трех – Андреева.

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