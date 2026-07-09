На юге страны начали вылавливать уклонистов от службы в армии

На юге страны начали вылавливать уклонистов от службы в армииПосетители популярных ночных заведений в Ростове-на-Дону стали свидетелями масштабной проверки: к клубам и ресторанам стянулись десятки патрульных машин, а входы оказались заблокированы сотрудниками полиции, Росгвардии и военной полиции.