МО: Польша хочет установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и РФ

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей использовать противопехотные мины в рамках строительства оборонительных укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией.
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