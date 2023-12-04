Ни ждать ни взять: ЦБ увидел риски в удлинении сроков ремонта по ОСАГО

В Центробанке назвали риски увеличения срока ремонта по ОСАГО до 45 дней. Из-за этого страховщики смогут затягивать работы и по российским авто, хотя с деталями для них проблем нет, заявил «Известиям» директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов.
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