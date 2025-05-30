Глава «Теремка» оценил перспективы возвращения McDonald’s в Россию

Михаил Гончаров считает, что это будет очень дорого Американской сети быстрого питания McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на рынок РФ, заявил глава сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров, пишет РБК.
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