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Москва будет забирать у Киева зарубежные активы

Москва будет забирать у Киева зарубежные активы

Украинский МИД отказался признать правомочность претензий президента России, напомнившего, что Украина так и не передала РФ советские зарубежные активы, хотя должна была это сделать по договору о долговых обязательствах СССР… Показать полностью.

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