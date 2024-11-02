На конференции в Канаде представители одной из стран захотели стать державой-покровительницей для помощи находящимся в РФ «украинским военнопленным, гражданским заложниками и принудительно депортированным детям».
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