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Политика как она есть

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Киев назвал страну — покровительницу украинцев в России

Киев назвал страну — покровительницу украинцев в России

На конференции в Канаде представители одной из стран захотели стать державой-покровительницей для помощи находящимся в РФ «украинским военнопленным, гражданским заложниками и принудительно депортированным детям».

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