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Переобулись в воздухе: Лавров посмеялся над реакцией европейских лидеров

Переобулись в воздухе: Лавров посмеялся над реакцией европейских лидеров

Руководителю МИД стало смешно, когда главы государств ЕС резко поменяли собственное мнение.Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью "Первому каналу".

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