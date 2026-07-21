❕Детские сады в Саках временно работают без питания Из-за перебоев с электричеством учреждения переведены в режим прогулочных групп, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
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❕Детские сады в Саках временно работают без питания Из-за перебоев с электричеством учреждения переведены в режим прогулочных групп, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.