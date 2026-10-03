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Де ла Фуэнте о 3:1 с Чехией: «Мы думаем об игроках, ни один из них не провел три полных матча. Хорватия пропустила семь от Англии, значит, против Испании они будут чрезмерно мотивированы»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу команды над Чехией (3:1) в Лиге наций.

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