Ульянов: видным медиалицам стоит задуматься перед посещением тоталитарных стран

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после появления информации по поводу задержания Павла Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже предостерег всех остальных деятелей международного информационного пространства от посещения тоталитарных стран.