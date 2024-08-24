Ульянов: видным медиалицам стоит задуматься перед посещением тоталитарных стран

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после появления информации по поводу задержания Павла Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже предостерег всех остальных деятелей международного информационного пространства от посещения тоталитарных стран.
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