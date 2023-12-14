В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"

Людмила Редько Интересно, что она делает зимой в Варне? Хотя Варна и не Томск, но и не Абу-Даби, зимой там реально прохладно, стены домов толщиной всего-то в один кирпич и отопление строго от электричества, которое в сапожках ходит. И чем там заняться в небольшом, чужом городе? Летом ладно - море, жизнь кипит, но зимой...

Людмила Свириденко Ну хорошо, убрали они памятник, и что? Жизнь станет лучше, люди будут богаче, страна начнет процветать? Россия это действо переживёт, а вот Болгария.....