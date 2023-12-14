Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Шаман !Народ тебя уважает!Плюй на ВСЁ И ПОЙ!!!!!!"Выступать с Шама...
  • Zoia Goldshtab
    А зависть из этих старых тб' едков так и прёт так и прёт!!!!!!!"Выступать с Шама...
  • igor kim
    "Ушли от социализма и идеи коммунизма.Живем." Вы думайте, что выживем, ошибаетесь, капиталисты не дадут выжить русско...Настоящие ошибки ...

В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"

В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"

Avia.pro - Новости Второй День Массовых Протестов в Столице БолгарииВ самом сердце Софии разгорелись масштабные беспорядки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Интересно, что она делает зимой в Варне? Хотя Варна и не Томск, но и не Абу-Даби, зимой там реально прохладно, стены домов толщиной всего-то в один кирпич и отопление строго от электричества, которое в сапожках ходит. И чем там заняться в небольшом, чужом городе? Летом ладно - море, жизнь кипит, но зимой...
Ответить
2 час.
Людмила Свириденко
Ну хорошо, убрали они памятник, и что? Жизнь станет лучше, люди будут богаче, страна начнет процветать? Россия это действо переживёт, а вот Болгария.....
Ответить
1 час.
С
Странник
их бы просто не было, но каждый спасенный, пытается воткнуть в спину спасителя кинжал....Вопрос- надо ли спасать? Ну не было бы такой нации как болгары, грузины.....просто было бы меньше сейчас вони в отношении  нас.... Надеюсь уроки истории освоены и больше мы спасать никого не будем....очень надеюсь.
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх