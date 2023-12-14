Avia.pro - Новости Второй День Массовых Протестов в Столице БолгарииВ самом сердце Софии разгорелись масштабные беспорядки.
В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"
Комментарии
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Людмила Редько
Интересно, что она делает зимой в Варне? Хотя Варна и не Томск, но и не Абу-Даби, зимой там реально прохладно, стены домов толщиной всего-то в один кирпич и отопление строго от электричества, которое в сапожках ходит. И чем там заняться в небольшом, чужом городе? Летом ладно - море, жизнь кипит, но зимой...
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2 час.
Людмила Свириденко
Ну хорошо, убрали они памятник, и что? Жизнь станет лучше, люди будут богаче, страна начнет процветать? Россия это действо переживёт, а вот Болгария.....
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1 час.
С
Странник
их бы просто не было, но каждый спасенный, пытается воткнуть в спину спасителя кинжал....Вопрос- надо ли спасать? Ну не было бы такой нации как болгары, грузины.....просто было бы меньше сейчас вони в отношении нас.... Надеюсь уроки истории освоены и больше мы спасать никого не будем....очень надеюсь.
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30 мин.
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