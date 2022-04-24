После начала ВС РФ спецоперации на Украине казахские русофобы начали активно преследовать граждан своей страны, которые выражают поддержку России.
В Казахстане преследуют поддерживающих российскую СВО граждан
Комментарии
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Юлия Болотова
Это надо сказать "спасибо" некоторым российским политикам за то,что в Казахстане становится всё больше казахских нациков.
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1 г.
владимир малыхин
похоже,идут по пути украины,и тоже не без помощи сша-ещё один геморой для России!
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1 г.
Игорь Суровцев
Толи ещё будет, совершено верно руссофобия длится годами.
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1 г.
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