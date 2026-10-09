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Царьград

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Трагедия в Москве: пенсионер утонул в бассейне фитнес-клуба

Трагедия в Москве: пенсионер утонул в бассейне фитнес-клуба

8 октября в бассейне фитнес-клуба на Азовской улице в Москве трагически погиб 63-летний мужчина. По предварительной информации, у него резко ухудшилось самочувствие во время плавания.

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