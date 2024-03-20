Собянин: Начался прием заявок на онлайн-конкурс турмаршрутов «Покажи Москву!»

В «Активном гражданине» выберут лучшие турмаршруты по Москве Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что начался прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».
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