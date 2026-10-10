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Morgan Stanley повысил рейтинг Cboe и увеличил целевую цену акций до $358

Morgan Stanley повысил рейтинг Cboe и увеличил целевую цену акций до $358

Акции Cboe Global Markets подорожали на 3,6% в пятницу после того, как Morgan Stanley провёл редкий пересмотр рейтинга сразу на две ступени.

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