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Republican Mayor Celebrates African Refugees As The "New Pioneers"

Republican Mayor Celebrates African Refugees As The "New Pioneers"

Republican Mayor Celebrates African Refugees As The "New Pioneers" A Republican mayor in Utah is catching heat for turning the state's traditional Pioneer Day into a celebration of African refugees, dubbing them the modern-day equivalents of the Mormon settlers who founded the Beehive State.

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