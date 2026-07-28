Republican Mayor Celebrates African Refugees As The "New Pioneers" A Republican mayor in Utah is catching heat for turning the state's traditional Pioneer Day into a celebration of African refugees, dubbing them the modern-day equivalents of the Mormon settlers who founded the Beehive State.
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