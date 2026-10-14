Треть богатых жителей Британии готовы покинуть страну из-за налогов

Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за новых налогов. Об этом сообщает Times со ссылкой на исследование финансового консалтинга Saltus.
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