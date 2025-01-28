Взрывы на "Северных потоках" в 2022 могли вызвать аномальное потепление в Москве

Климатолог Николай Терешонок из ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии» считает, что выбросы газа из-за взрывов на российских «Северных потоках» в 2022 году могли быть связаны с январской аномальной погодой в Москве.
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