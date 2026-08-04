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Царьград

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Собянин: Четыре летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Собянин: Четыре летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны

Четыре летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Подразделения ПВО Министерства обороны России обезвредили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

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