Просто бессовестные. Киркоров с голым пупком, Самойлова без белья, Волочкова в валенках и другие. Как прошло вручение премии «Звезды хайпа»

Интересная жизнь с Vera Star В том, что отечественный шоу-бизнес и такое определение, как «испанский стыд», шагают рука об руку, в который раз можно было убедиться, посетив очередное мерзопакостное мероприятие, с помпой отгремевшее в столице на «Лайв Арене».