Мировое обозрение

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Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии давно не существует

Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии давно не существует

Глава Чечни предложил им признать Плутон планетой Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал  новость о внесении в Верховную раду украинскими депутатами законопроекта о признании В Верховную раду внесен законопроект о признании независимости Ичкерии Документ опубликован 11 июля 2022 года так называемой Чеченской республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ) уморительной.

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