Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии давно не существует

Глава Чечни предложил им признать Плутон планетой Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о внесении в Верховную раду украинскими депутатами законопроекта о признании В Верховную раду внесен законопроект о признании независимости Ичкерии Документ опубликован 11 июля 2022 года так называемой Чеченской республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ) уморительной.
Популярные статьи
- Baijiahao: после позора с испытаниями баллистической ракеты США получили неприятные новости из России
- Украина оставила жителей Запорожской области без газа. На ЗАЭС намерены лишить украинцев электроэнергии
- Российская армия всё ближе к Славянску: начало ВЕЛИКОЙ БИТВЫ уже скоро! Последние новости с Украины сейчас (18 видео)
Свежие комментарии