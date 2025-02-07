В Госдуме заявили об использовании НАТО экстремистских организаций

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ фиксирует использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
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