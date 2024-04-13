ВС РФ за сутки взяли под контроль около 8 кв. км территории в районе Яснобродовки, подойдя к дороге Уманское-Нетайлово

Российские войска взяли под контроль новые территории к западу от Авдеевки. Если говорить конкретнее, то уже к западу от так называемой «второй линии Сырского», которая проходила от Тоненького и Орловки до Бердычей.
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