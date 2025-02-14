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«Самые богатые люди – украинцы»: Такер Карлсон изумлён миллионерами из Незалежной, заполонившими курорты Альп

«Самые богатые люди – украинцы»: Такер Карлсон изумлён миллионерами из Незалежной, заполонившими курорты Альп

  Журналист Карлсон: украинцы тратят по миллиону долларов в день в Альпах Такер Карлсон рассказал, что на горнолыжных курортах Альп в настоящее время можно встретить огромное количество украинцев, которые, по его словам, тратят по миллиону долларов ежедневно.

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