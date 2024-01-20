В Германии подняли вопрос о закрытии Русского дома в Берлине

Депутат бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии/Христианско-социальный союз в Баварии) Маттиас Хауэр поднял вопрос о закрытии расположенного в Берлине Русского дома.
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