Челябинский бизнесмен Цзинь Сюйфэн заплатит за контрафакт воронежского бренда

Бизнесмен из Челябинска Цзинь Сюйфэн заплатит по суду за контрафакт туристского бренда из Воронежа. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчику предстоит выплатить взысканную сумму за незаконное использование товарного знака.