Средства ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами РФ

Министерство обороны РФ Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
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