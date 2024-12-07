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Средства ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами РФ

Министерство обороны РФ Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

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