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Машков объяснил, почему Путин не стал выдвигаться от политической партии

Машков объяснил, почему Путин не стал выдвигаться от политической партии

Владимир Путин мог баллотироваться на выборы президента РФ от политической партии, но он стал самовыдвиженцем, чтобы увидеть поддержку россиян вне зависимости от политических предпочтений.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Наш президент очень мудрый политик и стратег. Патриот и лидер России. Благодаря Владимиру Путину наша страна стала для всех сильной державой и государством с великой военной мощью. И у меня возникает вопрос: - И кто из этих кандидатов смог бы по достоинству занять его место, чтобы защитить и не уронить честь нашей страны? Я такого человека не вижу.
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