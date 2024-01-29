Машков объяснил, почему Путин не стал выдвигаться от политической партии

Лидия Курзаева

Наш президент очень мудрый политик и стратег. Патриот и лидер России. Благодаря Владимиру Путину наша страна стала для всех сильной державой и государством с великой военной мощью. И у меня возникает вопрос: - И кто из этих кандидатов смог бы по достоинству занять его место, чтобы защитить и не уронить честь нашей страны? Я такого человека не вижу.