Организаторы «Ралли Казахстана» отменили гонку в 2022 году

Оргкомитет «Ралли Казахстана» на своем официальном сайте сообщил об отмене гонки в 2022 году. Отмечается, что причиной отмены является «текущая международная ситуация».
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