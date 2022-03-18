Организаторы «Ралли Казахстана» отменили гонку в 2022 году

Оргкомитет «Ралли Казахстана» на своем официальном сайте сообщил об отмене гонки в 2022 году. Отмечается, что причиной отмены является «текущая международная ситуация».

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