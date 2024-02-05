Политолог Карасев: визит Нуланд в Киев стал прощанием Байдена с Украиной

Визит Виктории Нуланд в Киев свидетельствует о сворачивании проектов США на Украине и в Европе. Такое мнение выразил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в видео на YouTube-канале Politeka.
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