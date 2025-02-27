Путин: Россия будет и дальше развивать силы спецопераций

Подразделения продолжат обеспечивать новейшими образцами вооружения и экипировки Россия продолжит развивать и укреплять Силы специальных операций (ССО), заявил президент Владимир Путин в поздравлении военнослужащих и ветеранов ССО с профессиональным праздником.
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